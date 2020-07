La lutte contre la pandémie du Coronavirus s’intensifie dans la commune d’Abomey-Calavi. Le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a rassemblé hier à la salle de conférence de ladite commune les dignitaires des cultes endogènes. Le but visé par cette initiative du maire Angelo Evariste Ahouandjinou est d’impliquer et d’associer ces dignitaires dans la lutte contre la propagation du Coronavirus. Pour ce faire, l’autorité communale a offert à une vingtaine de dignitaires des cartons remplis de masques de protection griffés à l’effigie de l’emblème de la mairie d’Abomey-Calavi ainsi que des flacons de gel hydroalcoolique. Angelo Evariste Ahouandjinou qui est conscient qu’une mission est égale au moyen, leur a aussi remis une enveloppe financière pour les besoins de carburation pour effectuer les déplacements pour la distribution dans les neufs arrondissements que compte la commune, « Les ravages provoqués par la pandémie du Coronavirus nous interpelle tous. Etant les gardiens de la tradition et conscient que vous êtes des personnalités morales dont la voix est respectée, je vous remets ces cache-nez afin que vous les distribuer à nos populations pour qu’elles se protègent de cette maladie meurtrière » a déclaré le maire Ahouandjinou. Pour lui, nul ne sera de trop dans la riposte organisée par le Gouvernement en vue de contrer la propagation du Covid 19.Aussi a-t-il sensibilisé et aguerri ces dignitaires de cultes endogènes sur les gestes barrière contre le Coronavirus. Très heureux qu’une autorité les sollicite pour une telle action, ces dignitaires ont réaffirmé leur engagement à s’investir dans cette lutte en distribuant partout dans leur localité les masques de protection et les gels hydroalcoolique reçu. Pour rappel, à ce jour, le Bénin dénombre 1378 cas confirmés dont 795 sont sous traitement avec 557 guéris pour 26 décès. Les initiatives comme celle du maire Angelo Evariste Ahouandjinou méritent d’être encouragées en ceci qu’elle s’appuie sur des vecteurs importants de la société que sont les gardiens de la tradition.

Quelques images

15 juillet 2020 par