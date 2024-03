Le Magazine ‘’Belles et Actives’’ pour aider les femmes à atteindre leur plein potentiel

Le premier numéro du magazine ‘’Belles et Actives’’ de la maison d’édition Leaders International Group a été lancé dans la soirée de ce samedi 3 mars 2024. Le lancement a eu lieu, à l’hôtel le Tamarin à Cotonou, en présence du directeur général de la maison d’édition, Victor Sohé, de l’éditorialiste du magazine Yolande Fleury, de l’épouse de l’Ambassadeur de France près le Bénin Emelyne Vizy, du représentant de la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance Hervé Nani, des partenaires et invités.

‘’Belles et Actives’’, c’est le nouveau magazine trimestriel de la Femme 3.0 destiné à informer, révéler et inspirer. Le 1er numéro du magazine a été lancé ce samedi, sous le haut parrainage du ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé et de la présidente de l’Institut national de la Femme, Huguette Bokpè Gnacadja. Selon Victor Sohé, directeur général de la maison d’édition Leaders International Group, ‘’Belles et Actives’’ est une tribune qui « met en lumière les combats et les actions que nos belles et braves femmes sont en train de mener pour rendre le monde meilleur et plus juste ». « Belles, parce que toutes les femmes sont belles et actives parce que les femmes sont aujourd’hui présentes dans tous les secteurs d’activité », a affirmé Victor Sohé. Il n’a pas manqué de remercier l’éditorialiste Yolande Fleury pour sa collaboration qui a permis de produire le 1er numéro de Belles et Actives.

« C’est un vieux rêve que j’avais, que je n’ai jamais pu accomplir. Dieu aidant, j’ai rencontré Victor Sohé. (…). Petit à petit, nous avons écrit ce projet ‘’Belles et Actives’’ comme Béa une femme ou comme béatitude, la bénédiction. Je suis très heureuse de voir que ce rêve que je portais en moi se retrouve dans vos mains », s’est réjouie Yolande Fleury, éditorialiste du magazine "Belles et Actives’’. Elle a salué l’équipe de rédaction, les partenaires tels que Golden Tulip, Lolo Andoche, Impricolor, Oshara, Iroko Media et tous ceux qui ont contribué à la naissance de Belles et Actives.

Une variété de rubriques

Sur ce projet, l’équipe de ‘’Belles et Actives’’ a reçu les conseils de l’ancienne rédactrice en chef et secrétaire de rédaction, Emelyne Vizy, épouse de l’ambassadeur de France près du Bénin. Présente à la soirée de lancement, elle a eu l’honneur de présenter le magazine. Selon Emelyne Vizy, ‘’Belles et Actives’’ explore les défis auxquels sont confrontés les femmes modernes à travers une variété de rubriques (Amazonella, Inspirelle, les digitales, dans mon assiette, féminoscope, Vox populi etc.). Des sujets tels que l’égalité des sexes, la carrière, le bien-être, la beauté, la mode, la culture, la santé et la société sont abordés avec sensibilité et profondeur, offrant un regard nuancé sur les enjeux qui touchent la vie des millions de femmes à travers le monde. « Chaque numéro présente également des profils inspirants de femmes remarquables, des entrevues avec des expertes dans divers domaines, des conseils pratiques pour la vie quotidienne ainsi que des critiques et des recommandations culturelles pour nourrir l’esprit et l’âme », a-t-elle expliqué.

En manchette de ce premier numéro, deux icônes engagées pour l’émancipation et le bien-être de la femme. Il s’agit de la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé et de la présidente de l’Institut national de la Femme, Huguette Bokpè Gnacadja. « Que vous soyez en quête d’aspiration, d’inspiration, de soutien ou simplement à la recherche d’une lecture enrichissante, ‘’Belles et Actives’’ est votre compagnon idéal pour naviguer à travers les complexités de la vie moderne avec force, courage et grâce », a ajouté Emelyne Medina Vizy.

Pour Ali Benajiba, représentant de l’ambassadeur du Maroc au Bénin, ‘’Belles et Actives’’ est une initiative louable. Il a félicité toute l’équipe du magazine et a souhaité plein succès à ‘’Belles et Actives’’.

Procédant au lancement, le représentant de la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance a affirmé que ‘’Belles et Actives’’ est bien plus qu’un magazine. « Nous devrions le considérer désormais comme une ode à toutes les femmes », a déclaré Hervé Nani. Il a rappelé l’engagement du gouvernement du Bénin à travers le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, de combattre les violations des droits des femmes dans tous les domaines de la société. « Au quotidien, les actions menées par la ministre des Affaires sociales s’inscrivent dans la lutte contre les violences, contre les abus et exploitations, contre la faible implication des femmes dans les choix stratégiques qui les concernent ; et contre leur faible autonomisation », a indiqué le représentant de la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance. En dépit des efforts du gouvernement, poursuit-il, des efforts restent encore à faire. Hervé Nani a rassuré l’équipe de ‘’Belles et Actives’’ de l’entière disponibilité du ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance pour continuer la lutte aux côtés de tous ceux et celles qui défendent les droits des femmes au Bénin. La soirée qui s’est déroulée dans une ambiance relaxe a été marquée par le défilé de mode de la marque Oshara.

Akpédjé Ayosso

