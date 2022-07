‘’Le Jardin de Mathieu’’ désormais lieu de dépôt de gerbe

‘’Le Jardin de Mathieu’’ sera désormais le lieu de dépôt de gerbe pour la célébration de la fête nationale du 1er août au Bénin. L’annonce a été faite par le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, José Didier Tonato, dans un entretien accordé à Frissons Radio ce mercredi 27 juillet 2022.

Le Bénin célèbre ce lundi 1er août 2022, le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Les manifestations officielles seront marquées entre autres par le dépôt de gerbe. Selon le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, José Didier Tonato, cette étape de la célébration officielle de la fête nationale aura désormais lieu au ‘’Jardin de Mathieu’’.

« Le jardin de Mathieu, c’est là que la nation va rendre désormais, hommage à ceux qui se sont dévoués et qui se sont illustrés dans la construction de notre nation. Le jour de la fête nationale, le dépôt de gerbe sera donc fait au Jardin Mathieu avant le défilé. Donc le chef d’Etat passera par là », informe le ministre Tonato sur Frissons Radio.

Les années antérieures, le président de la République du Bénin procède au dépôt de gerbe au pied du Monument aux morts à Xwlacodji (Cotonou).

‘’Le Jardin Mathieu’’, résidence rénovée de l’ancien président Mathieu Kérékou, sera le nouveau lieu qui va abriter la cérémonie de dépôt de gerbe.

‘’Le Jardin de Mathieu’’, la statue Bio Guera et la place de l’Amazone seront inaugurés par Patrice Talon le 30 juillet prochain.

A.A.A

28 juillet 2022 par ,