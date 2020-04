Le Groupe Talon offre 500 millions FCFA à l’Etat

La riposte à la pandémie du Coronavirus au Bénin a bénéficié d’un appui de taille ce vendredi 17 avril 2020. Il s’agit de celui du Groupe Talon qui a mis la somme de 500 millions de francs CFA à la disposition du ministère de la santé.

Outre les dons de matériels de protection, de gels hydro alcooliques, et divers équipements, ce don permettra d’organiser l’isolement et la mise en quarantaine des cas suspects.

Le Bénin selon les chiffres officiels, compte 35 cas confirmés de Covid-19 dont 18 guéris, 16 sous traitement et 01 décès.

F. A. A.

