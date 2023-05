Le Gouvernement veut redéfinir la carte diplomatique du Bénin

Le Gouvernement Talon veut redéfinir la carte diplomatique du Bénin. Le sujet était au cœur de la conférence diplomatique présidée par le chef de l’Etat mardi 30 mai 2023 au palais de la Marina.

Le chef de l’Etat Patrice Talon a présidé mardi 30 mai 2023 comme annoncé, une conférence diplomatique à la présidence de la République. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a présenté le point de la rencontre au après le Conseil des ministres ce mercredi 31 mai 2023.

Selon le point présenté par le porte-parole du gouvernement, la conférence diplomatique a permis au président de la République et aux ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques du Bénin, de faire un examen critique de la situation du pays sur le plan diplomatique, notamment l’angle économique.

Au cours de la rencontre à laquelle ont pris part le ministre chargé de la coopération, les cadres du ministère des Affaires étrangères et tous les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques du Bénin, il a été décidé de donner une nouvelle orientation à la politique étrangère du Bénin.

Un accent particulier sera désormais mis sur la coopération économique, a informé Wilfried Léandre Houngbédji.

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles orientations que le président de la République envisage donner à la politique étrangère du Bénin, la carte diplomatique actuelle du pays pourrait être révisée, et le nombre de missions diplomatique actuellement dans le monde (une quinzaine environ), pourrait être revue à la hausse, a expliqué le porte-parole du gouvernement.

En fonction des conclusions de l’examen critique et des orientations fait-il savoir, des missions diplomatiques pourraient être créées dans des pays où le Bénin n’a actuellement aucune représentation diplomatique. Il se pourrait également que, pour des raisons de rationalisation et de ressources, des missions diplomatiques soient fermées. La seule certitude, est que le Bénin ne retournera plus à la carte diplomatique avant l’arrivée au pouvoir du chef de l’Etat Patrice Talon.

Aurélien Agbénonci, ex ministre des Affaires étrangères n’était pas à cette conférence diplomatique.

F. A. A.

