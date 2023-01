Le Gouvernement présente ses condoléances à l’Eglise catholique

Ce mercredi 04 janvier 2022, le ministre des Affaires étrangères et de la

coopération a signé le livre de condoléances ouvert suite au décès du Pape Émérite Benoît XVI. Le livre de condoléances a été signé à la Nonciature apostolique du Saint-Siège à Cotonou.

Le ministre des Affaires étrangères a salué la mémoire d’un Grand homme de Dieu qui a œuvré pour le renouveau de l’Eglise et de la foi chrétienne.

"En cette circonstance de deuil et de recueillement, je voudrais, au nom du Gouvernement du Bénin et en mon nom personnel, exprimer mes sincères condoléances ainsi que mes sentiments de solidarité à l’Eglise et à la Communauté catholique mondiale.

La visite du Pape Benoît XVI au Bénin en Novembre 2011 a marqué les esprits des Béninois de par la pertinence et la force du message dont il était porteur, de même que par la signature de l’exhortation apostolique post-synodale sur l’Afrique (Africae Munus).

Puisse Dieu le créateur, l’accueillir avec sa bonté infinie, dans sa félicité éternelle !", a déclaré Aurélien Agbénonci.

Le Pape Benoît XVI est décédé le 31 décembre 2022.

