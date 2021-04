Le Général Akpona admis au grade de Grand officier

Le Général Emmanuel Joseph Akpona vient d’être admis au grade de Grand officier dans l’Ordre national du Bénin. La cérémonie de remise des attributs au récipiendaire s’est déroulée ce mercredi 21 avril 2021 au siège de la Grande chancellerie derrière Erevan à Cotonou.



’’ Au nom du Président de la République, Grand Maître de l’Ordre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Grand Officier de l’Ordre national du Bénin’’. C’est par cette déclaration solennelle que la Grande Chancelière a officialisé ce mercredi la distinction honorifique du Général Emmanuel Joseph Akpona.

’’Je voudrais vous dire que je suis peuplée de joie et de plaisir en procédant ce jour à la réception dans l’Ordre national d’un citoyen caractérisé par la densité et l’immensité de son parcours ’’, a-t-elle souligné.

’’Je salue votre parcours militaire, ainsi que votre engagement au service de la République. C’est pour ces efforts et dévouements à la cause de la nation que le Président de la République, Grand Maître de l’Ordre, a décidé de vous promouvoir dans l’Ordre national du Bénin’’, a révélé Mme Koubourath Osséni en présentant ses félicitations et celles du Président de la République au récipiendaire.



Dans la présentation faite du récipiendaire, Mme Koubourath Osséni a décrit le parcours d’une personnalité d’exception. Elle a noté un travailleur ’’très engagé’’, ’’résolument investi au service de la nation’’, un ’’soldat discipliné et valeureux’’ et faisant montre tout au long de sa carrière ’’d’un esprit brillant et incisif’’.

Un parcours exceptionnel

’’ Décoré depuis un moment, j’ai bénéficié des largesses de l’Eternel pour aujourd’hui prendre rang au sein de la catégorie des grands officiers dans cette illustre institution de la République. C’est pourquoi, je me fais le devoir d’exprimer mes sentiments de profonde gratitude à l’endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, Grand Maître de l’Ordre pour avoir autorisé ma nomination dans cette catégorie de l’Ordre National du Bénin.’’, a déclaré le Général Emmanuel Joseph Akpona.

Pour le récipiendaire, la cérémonie de décoration, au-delà de son caractère festif et loin de le plonger dans une autosatisfaction, est plutôt pour lui ’’un tremplin pour oeuvrer de façon résolue et avec beaucoup plus d’abnégation à servir ma patrie avec loyauté et et au prix de ma vie’’.



’’C’est pourquoi, je promets d’être une référence pour la génération montante qui, je l’espère bien, saura tirer de moi les bonnes pratiques aussi bien humaines que patriotiques.’’.

Le nouveau Grand Officier de l’Ordre national n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements à sa famille et ses amis pour leurs soutiens.

M. Emmanuel Joseph Akpona, né vers 1957 à Savè est marié et père de trois enfants. Général de Brigade depuis 2011, il est titulaire d’une Maîtrise en socio-anthropologie. Enrôlé dans les Forces armées béninoises en décembre 1977, M. Akpona a suivi sa formation à l’Ecole centrale d’Officiers de formation des cadres d’aviation de Frounze en ex URSS (1977-1980). Après son parchemin d’Etat-major en 1995 à l’Ecole nationale supérieure des Armées de Porto-Novo, et le diplôme de Commandant des opérations de secours en 1996 à Paris, il poursuit sa formation à l’Ecole de guerre en 2005 à Bruxelles.



Durant sa carrière militaire, M. Akpona a occupé plusieurs postes de responsabilités. Il s’agit entre autres de : Chef section infanterie motorisée (1982-1983), Chef section au 1er Bataillon de commandos parachutistes de à Ouassa (1983-1986), Commandant Groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin (1998-2001), Chef Division des ressources humaines à l’Etat-major de l’Armée de terre (2001-2004), Chef Centre inter forces (2005-2006), Commandant de la Garde républicaine (2006-2012).

Son parcours a été couronné par sa nomination au poste de Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises jusqu’à son départ à la retraite (2012-2013).

La cérémonie de décoration du Général Akpona s’est déroulée dans la stricte intimité en présence de quelques parents et amis et dans le respect des gestes barrières en raison de Covid-19.

D. M.

