Le Directeur du CNHU et 2 policiers écoutés, procès renvoyé

A la barre, jeudi 02 juin 2022, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), le directeur du Centre Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU/HKM), Dieudonné Gnonlonfoun, et deux policiers ont été écoutés dans le dossier d’évasion de l’ancien maire d’Abomey-Calavi, Georges Bada.

Le procès se poursuit pour les personnes interpellées dans le cadre de l’évasion de l’ex-maire Georges Bada.

Le directeur du Centre Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU/HKM), Dieudonné Gnonlonfoun, et deux brigadiers civils ont été écoutés, jeudi dernier, à la Criet.

Interrogé pour savoir pourquoi une personnalité comme Georges Bada, ex maire de la commune d’Abomey-Calavi, a pu quitter l’hôpital où il était admis sans être aperçu, le directeur du CNHU/HKM Dieudonné Gnonlonfoun a expliqué que Georges Bada avait laissé pousser sa barbe et sa moustache quelques jours après son hospitalisation.

Le détenu hospitalisé à l’étage, avait une mobilité réduite et son aspect physique avait beaucoup changé, selon le directeur du CNHU/HKM.

Le juge a écouté également deux brigadiers civils. Il s’agissait de comprendre le nombre insuffisant de policiers déployés auprès du prisonnier à l’hôpital.

Le procès a été renvoyé au 16 mai 2022.

L’ex-maire Georges Bada a été condamné à 06 ans de prison ferme et 5 millions FCFA d’amende en septembre 2021 dans l’affaire 39ha à Abomey-Calavi. Admis au CNHU-HKM, l’ex maire s’est évadé dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2022. Quatre personnes ont été interpellées et placées en détention à la suite de l’évasion.

M. M.

3 juin 2022 par