Le DG douanes limogé

Charles Inoussa Sacca Boco n’est plus Directeur général des douanes et droits indirects. Il a été remplacé en Conseil des ministres ce mercredi 22 septembre 2021.

Charles Inoussa Sacca a été nommé Dg des douanes le 10 avril 2017 et est entré officiellement en fonction le 13 avril 2017. Charles Sacca Boco est remplacé par Alain Hinkanti, précédemment DG intérimaire à l’ANATT.

Le désormais Ex DG de la Douane devient Conseiller Technique au Ministère des Finances.

Le désormais ex Dg douanes aura passé un plus de 4 années à la tête de cette régie de mobilisation des ressources publiques. Les raisons de son limogeage ne sont pas précisées.

