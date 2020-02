Le DG de l’abattoir de Cotonou relevé de ses fonctions

Le directeur général de l’abattoir de Cotonou, le Dr Mohamed Sossouhounto a été relevé de ses fonctions hier, lundi 10 février 2020.

Ce limogeage serait lié aux informations et images qui ont nourri les réseau sociaux et qui font état d’un mauvais entretien de l’abattoir de Cotonou nous a confié un agent de l’abattoir qui a requis l’anonymat.

Les images qui ont circulé présentent l’état insalubre dans lequel végète l’abattoir de Cotonou, notamment le bâtiment qui sert d’abri aux animaux.

L’insalubrité observée sur les lieux n’est pas du goût des usagers et les populations de façon générale, qui ont utilisé les réseau sociaux pour dénoncer cet état de chose.

