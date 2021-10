Le Conseil national des chargeurs du Bénin dissout

Dissolution du Conseil national des Chargeurs du Bénin (CNCB). C’est l’une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 29 septembre 2021.

Le Conseil national des Chargeurs du Bénin (CNCB) n’existe plus. Il a été dissout par le gouvernement en Conseil des ministres ce mercredi 29 septembre. Le gouvernement a aussi procédé à la nomination de son liquidateur.

Placé sous tutelle du ministère des Infrastructures et des Transports, le CNCB avait pour mission générale la défense des droits et intérêts des chargeurs (importateurs, exportateurs et la coordination des actions des professionnels de transport) afin de réaliser la performance de l’ensemble de la chaîne des transports.

