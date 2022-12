Le Conseil des Béninois de France échange sur ses apports au développement du Bénin

Le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci a lancé jeudi 29 décembre 2022, les travaux du séminaire du Conseil des Béninois de France au Palais des Congrès de Cotonou. Le lancement a eu lieu en présence du président du Conseil des Béninois de France Jean-Charles Ahomadégbé, du 2ème Adjoint au Maire de la ville de Cotonou, Gatien Adjagboni, du président du Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur (HCBE) Romain Da Costa et de plusieurs membres du CBF.

Créé en 1999, le Conseil des Béninois de France mène des actions en faveur du développement du Bénin à travers la mise en œuvre de projets innovants. Le Conseil des Béninois de France a tenu ce jeudi, une journée d’échanges sur ses apports au développement du Bénin, 25 ans après la Conférence nationale des Béninois de l’extérieur. Selon le président du Conseil des Béninois de France Jean-Charles Ahomadégbé, il s’agit pour les participants à ce séminaire, d’échanger sur la structuration des diasporas béninoises et de faire l’état des lieux. « Nous allons dialoguer avec nos compatriotes associatives pour voir comment mieux porter les projets », renseigne-t-il.

Au Bénin depuis le 22 décembre, le Conseil des Béninois de France échange avec les institutionnels. Il a aussi déjà visité huit projets à Djakotomey, Kpahou, Ouidah, Kpomassè. Une délégation se rendra également à Agla, Porto-Novo, Abomey Calavi, Ouessè et Parakou. Depuis sa création, informe Jean-Charles Ahomadégbé, le CBF a lui-même été membre fondateur en France du Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations. Le Forim a permis d’accompagner plusieurs projets au Bénin dans le cadre d’un programme financé par l’Agence Française de Développement. A en croire le président du Conseil des Béninois de France, le CBF va chercher aussi des financements ailleurs pour porter ses projets.

« Votre fédération composée de 39 associations béninoises est l’une des plus actives dans l’environnement associatif de la diaspora en France et nous en sommes fiers », a affirmé le 2ème Adjoint au Maire de la ville de Cotonou. Vous avez poursuit-il, accompagné et initié des projets pour plus d’un milliard de FCFA. « Des projets importants en direction des jeunes filles, des filles mères, des garçons et des femmes. (…) Par vos actions, vous soulagez les souffrances de vos frères et sœurs, compatriotes et parents restés au pays », s’est réjoui Gatien Adjagboni.

Selon Romain Da Costa, le CBF est la première fille du Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur (HCBE) mis en place en 1997. Le CBF porte et accompagne des projets au Bénin dans les domaines de l’autonomisation des jeunes filles et des femmes, la microfinance, l’assainissement, l’environnement, la santé etc. Pour le président du HCBE, « le CBF est la seule vraie section qui tient ses promesses et qui agit pour le pays ». « Je suis ici à ce séminaire en tant que grand témoin pour apprécier l’action du CBF mais aussi inciter nos sections à essayer de faire comme le CBF », a ajouté Romain Da Costa.

Le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération a félicité les membres du Conseil des Béninois de France pour leurs nombreux apports au développement du Bénin. Aurélien Agbénonci a insisté sur la collaboration entre le CBF et les institutions béninoises particulièrement le ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. Mon département ministériel, souligne-t-il, œuvre sans relâche à la protection des intérêts du Bénin et des ressortissants béninois à l’extérieur et à l’amélioration de la qualité des services consulaires. « Je suis persuadé que vos échanges permettront de mettre en relief le soutien important que le gouvernement apporte depuis 2016 à la diaspora béninoise », a affirmé Aurélien Agbénonci. Il a exhorté le Conseil des Béninois de France à continuer ses actions en faveur du développement du Bénin.

Akpédjé Ayosso

