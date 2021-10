Le Conseil de sécurité de l’ONU évoquera la situation au Soudan après le 26 octobre

Le Conseil de sécurité de l’ONU examinera la situation au Soudan après le retour de sa délégation du Mali et du Niger le 26 octobre, a déclaré à TASS Anna Evstigneeva, membre de la délégation russe au Conseil de sécurité de l’ONU.

"Les membres du Conseil au Mali et au Niger ont décidé qu’ils discuteraient du Soudan à leur retour à New York", a déclaré la diplomate.

La rencontre entre Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan, chef du Conseil de souveraineté du Soudan, et Abdallah Hamdok a été suivie par de nombreuses arrestations à Khartoum, capitale du pays. Les interpellations ont notamment touché plusieurs ministres, un membre civil du Conseil de souveraineté et le gouverneur de Khartoum. Plus tard, le président du conseil des ministres et son conseiller le plus proche ont été assignés à résidence. Il existe également des informations sur l’interpellation d’un grand nombre de leaders de partis politiques.

Source : TASS

