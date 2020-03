Le Comité interministériel de Suivi tient sa deuxième session

Le comité interministériel de Suivi du Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable présidé par le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement M. Abdoulaye Bio Tchané a tenu sa deuxième session ce mardi 10 mars 2020 à Cotonou. Les travaux se sont déroulés en présence de M. Siaka Coulibaly, Coordonnateur Résident du Système des Nations-Unies au Bénin, des membres du Gouvernement, des Chefs d’Agence du Système des Nations Unies (SNU) et des directeurs de cabinets ministériels.

Mis en place par décret en Conseil des ministres le 20 février 2019, le comité interministériel de Suivi a pour objectif la mise en œuvre efficace du Cadre de Coopération des Nations Unies 2019-2023 autrefois appelé Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement (PNUAD). Pour le Coordonnateur Résident du Système des Nations-Unies M. Siaka Coulibaly, « ce cadre de coopération est l’instrument de référence et fédérateur de toutes les interventions des agences du Système des Nations-Unies au Bénin et est totalement aligné sur les priorités nationales de développement à travers les différents instruments de planification de développement ».

La deuxième session du comité interministériel de suivi du Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable a permis de passer en revue les résultats obtenus et de définir les orientations pour la suite. Selon les principaux résultats enregistrés au cours de l’année 2019, près de 75 % des objectifs annuels attendus ont été réalisés. Toutefois, plusieurs indicateurs restent encore non renseignés.

« C’est pourquoi au niveau du Système des Nations-Unies nous avons lancé la mise en place d’un projet conjoint sur l’appui pour la production de données statistiques avec la participation des partenaires(…) », a notifié le Coordonnateur Résident du Système des Nations-Unies.

Procédant à l’ouverture officielle, le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement M. Abdoulaye Bio Tchané a souligné que la session intervient au terme de la première année de mise en œuvre du nouveau cadre de coopération ».

Cette première année informe-t-il a été marquée par la mise en place des outils de gestion et l’appropriation des procédures par les nouveaux acteurs impliqués dans l’exécution des projets au programme. La deuxième session permettra concrètement d’apprécier ce qui a été réalisé au cours de l’année 2019 et de définir les orientations pour l’année 2020.

M. Abdoulaye Bio Tchané souhaite qu’au terme de la deuxième session des recommandations soient faites notamment en ce qui concerne le plan de travail pour l’année 2020.

Accompagner le gouvernement pour la réalisation des ODD

A en croire le Coordonnateur Résident du Système des Nations-Unies au Bénin, 2020 est une année spéciale pour les Nations-Unies marquée par trois évènements majeurs. Il s’agit de la décennie d’action pour atteindre à l’horizon 2030 les objectifs de développement durable ; la commémoration du 75e anniversaire des Nations-Unies et le 25e anniversaire de la conférence de Beijing sur les droits des femmes.

« Les évaluations faites au niveau global sur la mise en œuvre de l’agenda 2030 montrent que des progrès ont été enregistrés au niveau de plusieurs objectifs durables. Mais, ces progrès restent encore lents et appellent à des actions plus vigoureuses pour les accélérer », a affirmé M. Siaka Coulibaly.

D’après lui, l’équipe des Nations-Unies vient de finaliser sa feuille de route devant lui permettre d’accompagner le gouvernement dans cette dernière décennie d’action. Elle est structurée autour des trois points majeurs à savoir : la relance des actions pour renforcer les liens entre les objectifs de développement durable et les questions qui intéressent les jeunes et la poursuite des bonnes stratégies de communication.

Le deuxième point d’action porte sur l’engagement et l’ambition des Nations-Unies à renforcer les actions et l’égalité des sexes et sur l’environnement. Quant au 3e point, il est relatif au renforcement du cadre de financement du développement au Bénin et l’amélioration de l’intégration des objectifs de développement durable dans le processus budgétaire.

« Nous allons également travailler avec les autres acteurs du secteur privé pour accompagner les actions du gouvernement en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable », ajoute le Coordonnateur Résident du Système des Nations-Unies M. Siaka Coulibaly.

Il a réitéré l’engagement de l’ensemble du Système des Nations-Unies à renforcer la coopération avec le gouvernement du Bénin, les partenaires au développement, la société civile, le secteur privé dans un esprit de partenariat constructif.

Outre, le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, cette deuxième session a connu la participation des ministres du Travail et de la Fonction Publique Adidjatou Mathys, de la Santé Benjamin Hounkpatin et de l’Enseignement Supérieur Mme Eléonore Yayi Ladekan.

Akpédjé AYOSSO

