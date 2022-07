Le Comité Local de Suivi du Projet Parc Pendjari joue sa partition

La 2ème session du Comité Local du Projet Parc Pendjari au titre de l’année 2022 s’est ouverte ce mercredi 6 juillet 2022 à Natitingou. Présidée par le Représentant du Préfet de l’Atacora, Monsieur Maguidi KORA GBERE, Chargé de mission, la session a réuni les maires, les représentants des organisations socioprofessionnelles des communautés riveraines du Parc national de la Pendjari membres du Comité Local de Suivi ainsi que des Représentants de l’Agence Nationale de Promotion des Patrimoines et de Développement Touristique (ANPT).

Dans ses propos introductifs, le Chargé des Projets Parcs nationaux, Monsieur Angelo AMOUSSOU a remercié les membres présents et a rappelé le rôle du Comité Local de Suivi qui est surtout de veiller à une bonne coopération entre les communautés riveraines et le gestionnaire du Parc à travers la mise en place d’un mécanisme efficace de gestion des plaintes. Il a informé les membres du Comité de l’intégration au sein du Comité, des Maires de Banikoara, Kouandé et Kérou, suite à l’extension de l’aire protégée de la pendjari à la zone de Série et de Mékrou.

Le président du Comité, Monsieur Déri Péri DAHORI a rappelé les activités mises en œuvre par le Comité ces trois derniers mois, notamment la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, la sensibilisation des populations à la coproduction de la sécurité et la gestion de la crise sécuritaire dans la zone.

Ouvrant les travaux, le Représentant du Préfet, Monsieur Maguidi KORA GBERE a remercié, au nom du Préfet, les membres du Comité et l’ANTP pour l’organisation des sessions et a promis de jouer sa partition, ensemble avec les membres du Comité, afin que les dispositions soient prises pour susciter davantage la contribution des différentes parties prenantes au développement des localités riveraines du Parc. Il a salué les mécanismes mis en places par l’Etat pour garantir la contribution des différents acteurs qui ont des intérêts parfois divergents à l’intérieur et autour du Parc. Enfin, après avoir exprimé ses remerciements à l’endroit du Gouvernement pour les mesures prises dans le cadre de la sécurité des populations, il a exhorté les membres du Comité à prendre une part active aux activités du Comité, dans le contexte sécuritaire de plus en plus préoccupant et a souhaité plein succès aux travaux.

Comme annoncé par la Responsable de la Sauvegarde sociale et environnementale de l’ANPT, Madame Edwige TOGBE, plusieurs points seront abordés pendant les travaux notamment : le point sur les plaintes et préoccupations des populations, les randonnées pédestres communautaires, la sensibilisation des membres du Comité Local de Suivi sur la valorisation des produits locaux à partir des outils informatiques, le fondement de l’annexion de la zone Séri au Parc national de la Pendjari, les infractions fauniques et la valorisation des parcs et le développement des emplois verts.

Les travaux prendront fin le jeudi 07 juillet 2022.

Quelques images

Cell.Com WAP/African Parks

