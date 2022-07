Le Centre de promotion de l’artisanat dissout

Le Centre de promotion de l’artisanat (CPA) n’existe plus. Le gouvernement à travers un décret en date du 15 juin 2022, et signé du chef de l’Etat Patrice Talon, l’a dissout.



Dissolution de la structure en charge de la promotion de l’artisanat au Bénin. Par décret en date du 15 juin 2022, le gouvernement a dissout le Centre de promotion de l’artisanat (CPA). Un liquidateur a été nommé.

Selon le décret de dissolution, le liquidateur produit lors de sa prise de fonction, une feuille de route de la mission présentant notamment la méthodologie de travail et les modalités d’intervention à soumettre à la validation d’un comité interministériel chargé de la supervision de la liquidation.

La décision de dissolution du CPA a été prise en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l’économie et des finances, et son collègue en charge des petites et moyennes entreprises.

Le Centre de promotion de l’artisanat est basé à Cotonou. Il a été créé par le décret N°87-427 du 22 décembre 1987.

F. A. A.

