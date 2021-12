Le CNPI désormais gratuit aux populations

Le Certificat du Numéro Personnel d’Identification (CNPI) est désormais gratuit. L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) à travers un communiqué porte l’information à la connaissance du public.

Avec zéro franc, on pourra désormais obtenir le Certificat du Numéro Personnel d’Identification (CNPI). Sur financement de la Banque Mondiale à travers le projet d’Identification Unique pour l’Intégration Régionale et l’Inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI), l’ANIP permet désormais à toute personne sans exclusion de faire valoir la preuve de son Numéro Personnel d’Identification/Identifiant Unique pour tous les services de base à travers la délivrance gratuite en ligne et sans frais du Certificat du Numéro Personnel d’Identification (CNPI) / Certificat fID, renseigne le communiqué publié sur les canaux digitaux du gouvernement.

Pour obtenir désormais son CNPI, les populations sont invitées à se rendre sur le https://eservices.anip.bj/, et de cocher la case correspondante à la demande de CNPI en disposant de la copie de l’acte de naissance et du récépissé RAVIP.

Le Numéro Personnel d’Identification permet entre autres, d’accéder à l’essentiel des services sur https://service-public.bj/, la plate-forme nationale des services publics ; et de garantir l’unicité d’enregistrement au Registre National des Personnes Physiques (RNPP).

F. A. A.

Obtenez désormais gratuitement votre Certificat du Numéro Personnel d’Identification (CNPI).

Tous les détails sont disponibles sur :https://t.co/89qY1AflMw

En pratique, pour obtenir gratuitement votre CNPI, rendez-vous sur :https://t.co/IV0CRM4YKz pic.twitter.com/CqUiGUVQDp — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) December 5, 2021

5 décembre 2021 par