Le CHD Ouémé bientôt doté d’un scanner 64 barrettes/128 coupes avec option cardio

Le gouvernement poursuit sa politique de renforcement des équipements des établissements hospitaliers au Bénin. Le Centre hospitalier départemental (CHD-Ouémé) à Porto-Novo sera bientôt doté d’un scanner 64 barrettes/128 coupes avec option cardio. La décision a été prise ce mercredi 03 avril 2024 en Conseil des ministres.

Après le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou MAGA (CNHU-HKM) qui a bénéficié d’une unité d’IRM et d’un scanner 64 barrettes, et le Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, doté aussi d’un scanner 64 barrettes, un scanner 64 barrettes/128 coupes avec option cardio sera installé au CHD-Ouémé. C’est l’une des décisions prises mercredi 03 avril 2024 en Conseil des ministres. L’acquisition de ce scanner selon me communiqué du Conseil des ministres, permettra d’accroître les capacités opérationnelles de l’hôpital, et réduire les tracasseries que subissent ses patients dans le cadre du diagnostic de certaines pathologies lourdes.

3 avril 2024