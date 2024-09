Le Ceg Océan fait peau neuve grâce à la Fondation Claudine Talon

La Fondation Claudine Talon a réalisé d’importants travaux de réfection au CEG Océan afin d’offrir un meilleur cadre d’apprentissage aux apprenants.

Le CEG Océan dispose désormais d’un cadre adéquat et propice qui facilite les activités pédagogiques. Plusieurs bâtiments de l’établissement ont été réfectionnés par la Fondation Claudine Talon. Il s’agit des bâtiments A, B, C et E ; avec un total de 24 salles de classe.

Le collège grâce à l’appui de la fondation de la première dame, a également bénéficié d’équipements mobilier, notamment 400 tables-bancs, 23 bureaux pour les enseignants, et la réfection de 173 tables-bancs. En plus de la bibliothèque et du bureau de l’Association des Parents d’Élèves qui ont été réfectionnés, l’établissement a bénéficié d’un bureau annexe.

Les actions de la Fondation Claudine Talon au CEG Océan concernent également la construction de 04 blocs de toilettes à 05 cabines équipés de dispositifs de lavage des mains ; la construction d’un nouveau magasin et la transformation de l’ancien bloc de toilettes en magasin ; l’aménagement de la cour avec 02 dispositifs de lavage des mains, dont 1 nouvellement construit ; et la réfection de la clôture et du parking.

Très attachée aux conditions d’apprentissage des enfants dans les écoles, la Fondation Claudine Talon construit des infrastructures scolaires. Elle appuie également les établissements en mobiliers et autres équipements nécessaires au bon déroulement des activités pédagogiques.

F. A. A.

21 septembre 2024 par