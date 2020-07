Le CEG Houéyogbé accueille le lancement officiel

Le Collège d’enseignement général de Houéyogbé dans le département du Mono va abriter la cérémonie de lancement officiel à l’échelle nationale, des épreuves écrites de l’examen du Baccalauréat session de juillet 2020.

95 404 candidats dont 35 049 filles et 60 355 garçons iront à l’assaut de ce premier diplôme universitaire, contre 100 024 l’année dernière.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, son collègue des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Cakpo, ainsi que le directeur de l’Office du Bac, selon nos sources, sont annoncés dans le centre du CEG de Houéyogbé pour le lancement des épreuves.

Pour le compte du département du Mono, 4 550 candidats dont 3 014 filles sont inscrits pour le Bac 2020, contre 4 958 l’année dernière. La série D a enregistré le grand effectif avec 1 728 candidats.

Au plan national, le nombre de centres de composition a régressé passant de 142 l’année dernière, à 137.

