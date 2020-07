Le CA de Togba gardé en prison

Le Chef d’arrondissement de Togba dans la commune d’Abomey-Calavi Pierre Gbègnon a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi 22 juillet 2020 par le procureur Médessey Kodjo.

Le mis en cause serait un géomètre topographe de profession et promoteur d’un cabinet alors qu’il n’est pas un expert géomètre. Il aurait été identifié suite aux résultats issus des audits domaniaux lancés par le gouvernement Talon pour faire l’état des lieux de la gestion foncière au niveau des communes du Bénin.

Le Chef d’arrondissement de Togba serait impliqué dans une affaire domaniale liée aux opérations de lotissement dans son arrondissement. Selon plusieurs sources, les chefs d’accusation sont : usurpation de titre et escroquerie.

Une douzaine de personnes sont placées sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire.

A.A.A

23 juillet 2020 par