Le CA d’Akassato s’est rendu à la police

Condamné à 5 ans de prison dont 2 fermes et 3 assortis de sursis pour abus de fonction dans l’affaire domaniale portant sur une superficie de 39 ha dans la commune d’Abomey-Calavi et porté disparu depuis le verdict de la Criet, l’ancien Chef d’Arrondissement d’Akassato, Noël Toffon s’est présenté à la Brigade criminelle dans la soirée du lundi 27 septembre 2021.

L’ex Chef d’arrondissement (CA) d’Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi a été transféré à la prison civile mardi 28 septembre 2021.

Répondant au mandat d’arrêt décerné contre lui par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), dans l’affaire de 39 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi, Noël Toffon, ex (CA) d’Akassato, s’est présenté de son propre chef à la Brigade criminelle dans la soirée du lundi 27 septembre 2021.

La Brigade s’est chargée ensuite de son transfert à la prison civile.

L’ancien Chef d’Arrondissement d’Akassato, Noël Toffon est condamné à 5 ans de prison dont 2 fermes et 3 assortis de sursis pour abus de fonction le 21 septembre 2021 dans l’affaire de 39 ha dans la commune d’Abomey-Calavi.

L’ex CA absent le jour de son jugement est resté introuvable depuis le verdict.

Poursuivi dans la même affaire, l’ancien maire d’Abomey-Calavi, Georges Bada, a été condamné à 6 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de FCFA.

Plusieurs autres personnes ont été condamnées.

M. M.

29 septembre 2021 par