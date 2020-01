Le Bloc Républicain en leader dans le Couffo

Le Bloc Républicain et son premier responsable Abdoulaye BIO TCHANÉ ont démarré l’année 2020 en force. Des dizaines de conseillers communaux, locaux et d’autres ténors politiques du département du Couffo ont officiellement annoncé leur ralliement au parti du cheval gagnant ce dimanche 5 janvier 2020, au cours d’une cérémonie organisée dans la commune de Klouékamé.

En présence des barons politiques du Couffo, dont les Honorables Pascal Essou et David Gbahoungba, des maires et d’autres leaders comme Casimir Sossou, les adhérents de Klouékamé, Djakotomey et Lalo ont justifié leur choix par la pertinence des idéaux défendus par le Bloc Républicain et le charisme de son premier responsable Abdoulaye BIO TCHANÉ.

A la suite de l’intervention du coordonnateur départemental Pascal Essou, le Secrétaire Général National qui présidait la cérémonie d’adhésion s’est réjoui de l’élargissement du parti. "Au nom du Bureau Politique, du Bureau Exécutif National et de tous les militants, je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille du cheval gagnant. Recevez également nos remerciements pour avoir franchi le pas, pour avoir porté votre choix sur le Bloc Républicain. Nous saluons cette marque de confiance et vous promettons en retour que vous vous sentirez ici comme chez vous", a lancé Abdoulaye BIO TCHANÉ. Se fondant sur les principes et textes du parti, il a expliqué que le Bloc Républicain est le parti des femmes et des jeunes.

Parmi les nouveaux adhérents au BR, figurent le maire de Klouékamé en personne et le chef de l’arrondissement central de Djakotomey.

Avec ces adhésions massives qui annoncent beaucoup d’autres à venir, le Bloc Républicain s’enracine dans le département du Couffo. De quoi lui permettre d’entrevoir avec davantage d’optimisme et de confiance, les prochaines échéances électorales.

Finafa H.,

6 janvier 2020 par