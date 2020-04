Le Bloc Républicain compte remporter le maximum de sièges

Candidat titulaire sur la liste du parti Bloc Républicain (BR) dans la commune de Bohicon, Me Rufino d’Almeida était l’invité ce mardi 14 avril 2020 de la rubrique « Sous l’Arbre à Palabre », du journal ‘’L’Evénement Précis’’. Evoquant sa candidature aux communales du 17 mai, le leader de la liste du cheval blanc cabré confie que l’objectif du parti BR est de rafler le maximum de sièges.

Premier suppléant sur la liste du Bloc Républicain dans la 23ème circonscription électorale du Bénin (Abomey, Djidja, Agbangnizoun et Bohicon) lors des élections législatives du 28 avril 2019, Me Rufino d’Almeida est positionné en tête de liste à Bohicon pour les communales du 17 mai prochain.

Selon le Directeur de Cabinet du ministre d’Etat chargé du plan et du développement, l’objectif du Bloc Républicain est « non seulement de remporter la mairie de Bohicon, mais aussi les trois autres mairies de la circonscription électorale, et plus généralement toutes les mairies du Bénin ».

« Nous n’allons pas au combat battus d’avance. L’instruction donnée par notre Secrétaire général national (Abdoulaye Bio Tchané, ndlr) à tous les candidats, c’est de remporter le maximum de sièges, afin de sortir de ces élections communales avec un Bloc Républicain premier parti du Bénin », a déclaré le Directeur de cabinet du Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement. A Me Rufino d’Almeida, le Bloc Républicain prend toutes les dispositions afin d’avoir le maximum de sièges sur les 29 attribués à la commune de Bohicon, sans sous-estimer quel que parti que ce soit.

Grâce au leadership de Me Rufino d’Almeida, la famille politique du Bloc Républicain s’agrandit dans la commune de Bohicon. Plusieurs membres du parti FCBE ont adhéré au Bloc Républicain. « (...) avec opiniâtreté, avec méthode, avec détermination, nous avons commencé tout doucement à convertir beaucoup qui étaient anciennement RB et aujourd’hui UP, FCBE. Et si vous observez bien cette région, vous verrez que tous les jours, il y a un leader influent de l’UP ou des FCBE ou d’autres partis éliminés de la course, qui nous rejoint », a affirmé Me Rufino d’Almeida.

« La 4ème commune de notre pays doit être en couleur blanche et verte, la couleur du Bloc Républicain », ajoute-t-il. « Je pense que Bohicon est l’une des communes dont le budget oscille entre 2,5 milliards et 3 milliards FCFA. On peut faire beaucoup de choses avec. On peut développer la coopération avec les communes étrangères, notamment les pays européens ou américains. Je ne vois pas ça. C’est une ville dont la propreté laisse à désirer. (...). », confie-t-il.

Maintien des communales au 17 mai

Concernant les prochaines élections, Me Rufino d’Almeida estime qu’il s’agit d’un jeu transparent et le gouvernement a maintenu la date du 17 mai en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus dans le souci de respecter le calendrier électoral.

« Le gouvernement a évalué la pandémie et pense que nous pouvons aller aux élections en prenant certaines mesures afin de respecter le calendrier électoral et aussi pour ne pas alourdir les finances de l’État. Parce que plus on reporte, plus on alourdit les finances de l’État », a-t-il expliqué.

Si d’aventure, poursuit Me Rufino d’Almeida, « la situation, je ne le souhaite pas bien évidemment, venait à prendre d’autres tournures, le gouvernement prendra ses responsabilités, comme il l’a toujours fait ». Il souligne que toutes les mesures prises par le gouvernement sont des mesures dynamiques qui s’adaptent au périmètre de sécurité sanitaire tel que constaté dans le pays.

A. A. A.

