Le Bishop Josué Ahounou rentre dans une nouvelle dimension prophétique au service du Bénin et du monde

Connu comme l’un des Pères actuellement actifs de l’Eglise évangélique au Bénin, le Bishop (en français Evêque qui signifie ancien ou pasteur ayant d’autres pasteurs sous lui) Josué Ahounou s’est vu confirmé et installé dans la deuxième phase de son ministère d’état pour JESUS. DIEU s’est servi de son passage, le dimanche 18 octobre 2020 au Ministère Canaan à Aglangandan pour déclencher cette nouvelle dimension de Prophète, de Docteur et d’Apôtre dans sa vie. Une surprise agréable de DIEU alors même que l’homme de DIEU est allé simplement rendre ministère et bénir le peuple de DIEU.



Ministère Canaan du Prophète Ithiel Dossou, ce dimanche 18 octobre 2020. L’atmosphère était chargée de la présence de DIEU. Le Bishop Josué Ahounou, invité de marque venait de prêcher sur le thème « la prospérité est la volonté de DIEU ». Après une prédication qui a impacté la vie du peuple de DIEU, l’homme de DIEU a conduit quelques minutes de proclamation puissante et de prière avant de regagner son siège. C’est dans cette phase de clôture du culte, autour de midi, que son hôte, le Prophète Ithiel Dossou reçoit une série de prophéties qui révèlent tout le plan glorieux de DIEU sur la vie et le ministère du Bishop Josué Ahounou. Cerise sur le gâteau prophétique, cette révélation n’est pas pour le futur mais elle est actée dès son annonce. Désormais, une nouvelle onction de prophétie, d’enseignement, d’apôtre et de bénédiction pour les nations coule sur le Bishop Josué Ahounou, notre bien aimé Père dans la foi. Avec le Bishop Ahounou Josué, le Prophète Ithiel Dossou et le Prophète Emmanuel Adankon, le Bénin se prépare pour une période de réveil dont les contours ont été dévoilés lors de ce culte d’enseignement sur la prospérité dans l’église de DIEU.

Les fondements de la prospérité selon DIEU

Le Bishop Josué Ahounou, dans sa prédication a commencé par expliquer que la prospérité est la volonté de DIEU pour son peuple. Ce n’est ni une nouvelle doctrine, ni une fausse doctrine. Le premier homme créé par DIEU était prospère au départ. Adam avait tout à sa disposition pour son bien-être et par-dessus tout bénéficiait de la présence de DIEU. Son jardin ne s’appelait-il pas jardin d’Eden (délice) ? Mais le Bishop prévient l’Eglise que la prospérité dont il est question découle de la bénédiction de DIEU. Cette prospérité est enfantée par la bénédiction de DIEU, paraphrase le Prophète Ithiel Dossou. Le cœur de DIEU veut que nous puissions prospérer comme prospère l’état de notre âme. Pour confirmer que la prospérité ne peut que venir de DIEU, lorsque nous cherchons premièrement le Royaume de DIEU et sa justice, le Bishop Ahounou prend l’exemple de l’église de Laodicée qui se croyait riche « Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies » Apocalypse 3:17-18.

Quelques clés pour la prospérité selon DIEU.

Pour atteindre la bénédiction divine, la Parole de DIEU nous donne quelques clés certaines révélées par le Bishop Josué Ahounou. Il s’agit, de manière résumée des points suivants :

1. L’engagement dans l’œuvre de DIEU avec bon cœur, diligence et intégrité ;

2. L’obéissance stricte à la voix de DIEU ;

3. La décision souveraine de DIEU d’ordonner la bénédiction sur la vie de quelqu’un. Ce type de bénédiction coule sur les personnes choisies par DIEU ;

4. La fidélité à DIEU. Un homme fidèle à DIEU est condamné à prospérer explique le Bishop à la lumière de Proverbes 28 :20 « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, Mais celui qui a hâte de s’enrichir ne reste pas impuni ».

5. La pratique des prémices de tout. Ezéchiel 44 :30 « Les prémices de tous les fruits, et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation, appartiendront aux sacrificateurs ; vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison » ;

6. Toujours donner gloire au nom de l’ETERNEL comme il l’a exigé dans Malachie 2 :2 ;

7. La dîme et les offrandes. Malachie 3:10 « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison ; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Éternel des armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance ».

20 octobre 2020 par