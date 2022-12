L’ambassadeur de la Turquie près le Bénin, Onur Özçeri a visité jeudi 22 décembre 2022, la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). Le diplomate turc s’est dit très satisfait de la transformation industrielle amorcée par le Bénin à travers le projet GDIZ.

A la tête d’un groupe d’industriels turcs, l’ambassadeur de la Turquie au Bénin a visité jeudi 22 décembre 2022, la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè. Le groupe fait savoir Onur Özçeri, est très intéressé par les potentialités du Bénin, et vient de ce fait, prospecter. « Le Bénin est en changement. Il y a un changement structurel qui est fait. Et cette zone industrielle peut vraiment donner beaucoup de possibilité de croissance au Bénin dans sa région », a confié le diplomate turc évoquant le rôle d’interface qu’il peut jouer pour attirer les investisseurs turcs. « Je suis très satisfait de ce que j’ai vu. Il y a beaucoup de potentialités », a ajouté l’ambassadeur soulignant que le Bénin va relever le défi de transformation de ses matières premières et de les exporter dans les marchés mondiaux.

A travers la GDIZ, le gouvernement béninois réalise une vision. Celle de ne plus être un pays qui exporte ses matières premières, mais plutôt un pays qui transforme ses matières premières. Une vision mise en œuvre et qui se réalise, a félicité le diplomate turc.

« Le Bénin, l’Afrique de l’ouest est une région d’avenir », a poursuivi l’ambassadeur après avoir invité les investisseurs trucs à se rendre dans le pays pour voir les réalisations en cours au sein de la GDIZ, et les entreprises qui s’y installent.

En fin de mission au Bénin, Onur Özçeri à travers cette visite entend faire le point de tout ce qui a été fait par la SIPI-BENIN et le groupe ARISE. La visite à la GDIZ s’est achevée par une séance d’échanges avec le directeur du groupe ARISE.

F. A. A.

