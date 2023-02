Le Bénin sollicite l’assistance technique de SEMMARIS ( Rungis)

En vue de l’opérationnalisation de l’Agence nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM), la société SEMMARIS a été retenue pour l’assistance technique nécessaire. La décision a été prise mercredi 1er février 2023 en Conseil des ministres.

Dans sa vision de doter les villes du Bénin d’infrastructures et d’équipements marchands modernes, le gouvernement a mis en œuvre le projet de construction de trente-cinq (35) marchés urbains et régionaux. Pour la gestion de l’ensemble des marchés, un schéma a été retenu. Selon le communiqué du conseil des ministres, les marchés nationaux seront transférés à la Société des Patrimoines Immobiliers de l’État (SoPIE), les marchés urbains et communaux des villes à statut particulier, à des sociétés de patrimoine à créer et les autres marchés resteront dans le patrimoine des mairies. Cependant, intéressé par une gestion efficace des infrastructures marchandes, en concertation avec les communes d’implantation, le gouvernement a décidé de confier la gestion de l’ensemble des marchés à une agence nationale créée à cet effet.

La société SEMMARIS qui jouit selon le gouvernement, d’une expérience de plus de cinquante (50) ans dans la gestion et l’exploitation du « Marché International de Rungis » en région parisienne, a été retenue pour offrir l’assistance technique à l’opérationnalisation de l’ANaGeM. Cette société selon le Conseil des ministres, a contribué à la conception et à la mise en œuvre du projet de construction d’une plateforme agro-alimentaire régionale dans l’agglomération du Grand-Nokoué, et mis en œuvre depuis 2021.

F. A. A.

