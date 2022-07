Le Bénin signe trois conventions de financement avec l’UE

M. Romuald WADAGNI, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, en compagnie de ses pairs : M. Dona Jean-Claude HOUSSOU, Ministre de l’Énergie , M. Modeste KEREKOU, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi a procédé ce jour, jeudi 14 juillet 2022 au nom du gouvernement à la signature de trois conventions de financement d’un coût global de 50.500.000 Euros dans le cadre du nouveau Programme Indicatif Multi-annuel (PIM 2021-2027) de coopération avec l’Union Européenne, en présence de son Excellence, Mme Sylvia HARTLEIF, Ambassadrice de l’Union Européenne au Bénin.

Ces trois nouvelles conventions de financement s’alignent sur les nouveaux défis de développement économique et social du Bénin, et visent à appuyer la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG II) 2021-2026. Il s’agit des projets et programmes ci-après :

• projet d’appui à l’entrepreneuriat qui vise à contribuer à la création et au développement de micro, petites et moyennes entreprises inclusives et durables, créatrices d’emplois pérennes et vert, et génératrices de valeur ajoutée locale. D’un coût total de 33.500.000 Euros, il est financé à hauteur de 8 500 000 Euros par l’Union européenne et 25.000.000 Euros par l’AFD ;

• programme promouvoir l’énergie durable au Bénin à travers des solutions solaires et de cuisson propre, énergétiquement efficaces et écologiquement responsables. Ce projet vise à contribuer à l’augmentation du taux d’accès à l’énergie propre, en particulier dans les zones rurales, à l’amélioration de l’accès à l’électricité des ménages et les usages productifs et sociaux et enfin, à renforcer le cadre institutionnel et encourager les réformes dans le secteur. Le coût total de ce projet est de 5.000.000 Euros avec une contribution de l’UE à hauteur de 4.000.000 Euros et 1.000.000 Euros de la GIZ ;

• programme d’appui à la gestion de la réserve de biosphère du delta du Mono et au développement de l’aire marine protégée de la bouche du Roy. Il a pour objectif, de renforcer les mesures de gestion de la réserve de biosphère du Mono MAB UNESCO et le développement de l’aire marine protégée contiguë de Avlékété-Bouche du Roy. Il va promouvoir des mesures de gestion efficientes et la valorisation des espaces à haute valeur écologique et contribuera au renforcement de l’écosystème portuaire durable. D’un coût total de 12.000.000 Euros financé par l’UE.

La signature de ces conventions vient confirmer d’une part, l’excellente qualité de la coopération entre le Bénin et l’Union européenne, et d’autre part, la crédibilité des politiques publiques mises en œuvre par le Gouvernement du Président Patrice Talon.

