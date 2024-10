Le Bénin se dote d’un Centre dédié aux produits biologiques à usage vétérinaire

En conseil des ministres, mercredi 30 octobre 2024, le gouvernement a décidé de la création du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire.

Le Centre mis en place au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche pour la santé animale a été « restructuré ». Il a été érigé en établissement public dont les statuts ont été approuvés en Conseil des ministres, mercredi 30 octobre 2024.

La création du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire vise à « générer plus d’impact au profit du sous-secteur de l’élevage ».

Selon l’état des lieux, les principales maladies auxquelles sont sujets les animaux d’élevage ont une incidence économique réelle sur la production et constituent une limite à leur développement.

« Pour lever cette contrainte et contribuer à terme à l’accroissement du cheptel, de la productivité et à la compétitivité des filières animales, l’accent doit être mis sur la prophylaxie médicale qui consiste en des soins préventifs. Elle suppose la disponibilité en quantité, en qualité et en temps réel des vaccins à l’échelle nationale. Aussi, au regard des enjeux actuels, convient-il que le centre dédié mis en place au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, soit restructuré (…) », a indiqué le gouvernement.

Le Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire, selon le Conseil des ministres, sera notamment chargé de : « assurer la disponibilité permanente, la qualité et la distribution des produits biologiques à usage vétérinaire sur l’ensemble du territoire ; accroître les capacités de contrôle des maladies animales à travers les laboratoires vétérinaires ; fabriquer sur place des vaccins vétérinaires de qualité ».

Le Conseil a instruit les Ministres pour l’opérationnalisation du Centre.

