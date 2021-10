Le Bénin se démarque au concours panafricain de l’innovation des TIC

L’initiative, Chapitre Bénin de l’Internet Society, figure parmi les meilleurs projets africains soumis à l’occasion du concours continental de l’innovation dans les TIC en faveur des jeunes, soutenu par l’Union africaine des télécommunications (UAT) et l’Union internationale des télécommunications (UIT). La Women DNS Academy, un programme de formation certifiante de haut niveau sur l’ingénierie des technologies Internet, exclusivement conçu pour les femmes professionnelles et les étudiantes en TIC âgées de 18 à 30 ans, s’est hissé parmi le top dix du Concours de l’Innovation Afrique 2021 de l’UAT. Le programme Startup Tunisia en Tunisie, l’initiative tanzanienne pour le codage, le mentorat et l’incubation d’Apps and Girls et le programme d’innovation des TIC de l’Autorité des TIC de Zambie par l’Autorité zambienne des technologies de l’information et des communications (ZICTA) ont ravi les première, deuxième et troisième places respectivement.

La victoire de l’initiative béninoise donne à Chapitre Bénin de l’Internet Society l’opportunité de participer à un bootcamp organisé par l’UIT et à une formation offerte par le champion du soutien à l’innovation Afrilabs, sans oublier que l’initiative pourra présenter sa pratique dans un programme virtuel personnalisé lors du Forum mondial de l’innovation. Elle recevra également la reconnaissance de l’UIT et de l’UAT en tant que « Meilleure pratique des acteurs de l’écosystème » qui pourrait être reproduite en Afrique pour favoriser la résilience des jeunes.

L’initiative tunisienne Startup Tunisia qui vient en tête du concours, a raflé le premier prix de 10 000 $ EU ainsi que le titre de « Meilleure pratique de l’écosystème des TIC en Afrique de 2021 ». Startup Tunisia qui offre des subventions et apporte une assistance technique aux startups innovantes a déjà appuyé 550 startups ainsi que des organisations de soutien aux startups grâce à la mise en place d’un cadre politique favorable, des investissements et au renforcement de leurs capacités.

Le concours, parrainé par Huawei Technologies Co. Ltd (sponsor principal), Intel Corporation, GSM Association et AfriLabs, a également permis à l’initiative tanzanienne de codage, de mentorat et d’incubation d’Apps and Girls, et le programme d’innovation des TIC de l’Autorité des TIC de Zambie d’empocher 5 000 $ EU et 2 500 $ EU respectivement. Grâce à l’initiative tanzanienne, plus de 34 686 filles ont pu acquérir des compétences en résolution de problèmes et en codage, a amélioré leurs performances scolaires dans les TIC et d’autres matières liées aux STIM et a abouti à la création de 69 entreprises. L’initiative zambienne a réussi à commercialiser plus de 30 start-ups, a permis de créer plus de 100 emplois et d’établir plus de 15 partenariats locaux.

Lors de la cérémonie virtuelle présidée par le ministre zambien de la Technologie et des Sciences, Felix C. MUTATI, le Secrétaire général de l’UAT, M. John OMO, tout en annonçant les lauréats, a réaffirmé l’engagement de l’Union à susciter la création d’un écosystème qui soutient le développement de solutions locales aux défis locaux en Afrique. « Nous voulons instaurer une approche systémique de l’innovation sur le continent, et j’encourage à cet effet toutes les parties prenantes des TIC à collaborer sans réserve », a-t-il déclaré, remerciant en outre tous les partenaires du concours, en particulier notre sponsor principal Huawei, Intel Corporation, GSM Association et AfriLabs pour leur collaboration et leur contribution à l’innovation et à la promotion des compétences en faveur de la jeunesse africaine ».

L’édition de cette année du Concours a permis d’identifier des institutions africaines ayant créé des environnements propices au développement des innovations en matière de TIC chez les jeunes. Parmi les institutions qui ont participé au concours figuraient des instances d’élaboration de politiques, des incubateurs, des universités et des organisations à but non lucratif. Reconnaissant par là même le rôle essentiel que jouent ces organisations, et de l’importance d’investir dans un terreau fertile pour y développer les talents d’innovateurs.

Les candidats devaient expliquer de quelle manière ils appuyaient les innovations et devaient en outre, mettre en exergue deux bénéficiaires qui ont profité des avantages de leur pratique.

Dans son discours lors de la cérémonie, le président de Carrier Business Group pour la région Afrique australe de Huawei, M. Samuel Chen, a appelé à « des investissements accrus dans la connectivité, l’électricité et les infrastructures de l’argent mobile que les innovateurs peuvent utiliser pour développer leurs innovations, et grâce auxquelles les citoyens peuvent accéder. » Tout en réitérant l’engagement de Huawei à soutenir l’innovation et les compétences locales comme clé du succès de l’entreprise : « depuis plus de 23 ans, nous soutenons l’innovation locale en Afrique en créant des infrastructures allant de la 2G à la 5G, en fournissant des logiciels innovants tels que l’argent mobile et l’IA, et nous ne cesserons de développer des talents locaux et de créer des plateformes et des produits capables de permettre aux innovateurs africains de développer des solutions face aux défis africains », a-t-il déclaré.

L’événement a en outre reconnu sept autres meilleures pratiques développées par les parties prenantes des écosystèmes à travers l’Afrique. Il s’agit notamment du After-School STEM Clubs for Girls and Coding Boot Camps for Women (de la Visiola Foundation, Nigeria), Entrepreneurship, Innovation & Technology Development (de la Zetech University, Kenya), le COVID-19 Project du Zimbabwé (de l’African Surveyors Connect, Zimbabwé), le Huria Innovation Hub (de l’Open University of Tanzania), Innovation and Techno-preneurship Acceleration (de la St Joseph’s University de Tanzanie), ICT in education (de l’Adamawa Code Kids, Cameroun)

18 octobre 2021 par