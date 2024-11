Le Bénin ratifie la convention de l’Union Africaine

Le Bénin a ratifié la convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. C’est l’Ambassadeur du Bénin à la mission permanente du Bénin à Addis-Abeba en Ethiopie, Hervé DJOKPE qui a procédé au dépôt des instruments de ratification.

Le Bénin fait partie désormais des Etats africains membres de la convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Cette convention constitue « l’instrument africain de référence pour l’élaboration d’une part, de loi nationale relative à la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel et, d’autre part, l’élaboration de politique nationale et de stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité ».

La Convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et la protection des données à caractère personnel définit aussi un cadre de coopération entre les Etats membres de l’Union Africaine en matière de lutte contre la cybercriminalité, la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel.

La ratification de cette convention démontre la volonté du gouvernement béninois de « doter le Bénin d’instruments d’action et d’un cadre institutionnel pour assurer la sécurité du cyberespace béninois et la protection des données à caractère personnel en République du Bénin ».

A.A.A

30 novembre 2024