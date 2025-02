Le Bénin rappelle son ambassadeur au Niger

En conseil des ministres, mercredi 12 février 2025, le gouvernement a autorisé des missions de maîtrise d’œuvre complète et de contrôle technique d’infrastructures (…)

En Conseil des ministres, mercredi 12 février 2025, Angela Aquereburu Rabatel a été nommée Directrice générale de la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB) S.A. et (…)

Présidence de la République

12 février 2025 par ,

Le gouvernement a procédé, en conseil des ministres ce mercredi 12 février 2025, à des nominations et au Ministère des enseignements maternel et primaire et au Ministère (…)