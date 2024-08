Le Bénin prend des mesures urgentes pour contrer la variole de singe

Les autorités béninoises s’activent pour contrôler l’épidémie de la variole de singe qui sévit depuis quelques semaines dans plusieurs pays. Des actions urgentes ont été prises mardi 27 août 2024, au terme de la première réunion de coordination de la préparation de la riposte présidée par le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, en présence du ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, et du représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Jean Kouamé Konan.

Dans le cadre de la riposte contre la variole de singe, le Bénin va procéder à l’opérationnalisation sans délai, du Centre des opérations d’urgence de santé publique (COUSP). C’est l’une des actions urgentes que le pays envisage de prendre pour lutter contre cette épidémie. La décision a été prise mardi 27 août 2024, lors de la première réunion de coordination de la préparation de la riposte. A l’occasion, les autorités ont recommandé de garantir un approvisionnement continu en réactifs, consommables, et équipements de protection, vaccins, la formation continue des acteurs et l’activation de toutes les commissions du comité national « Une seule santé », chargée de la préparation et de la riposte aux crises et urgences sanitaires.

Au cours de la rencontre, le point du niveau de préparation de la riposte a été fait. Chaque pan de la stratégie nationale a été examiné. Les aspects liés à la surveillance et aux enquêtes épidémiologiques, la prise en charge des cas et services cliniques, les laboratoires et produits de diagnostic, et bien d’autres points pont été abordés.

Des cadres techniques des ministères de l’élevage et du cadre de vie impliqués dans la mise en œuvre de l’approche « One health », ont également pris part à cette première réunion de coordination.

