05 morts dans un accident à Bembèrèkè

Ce mercredi 23 avril 2025 à Beroubouay, un arrondissement de la commune de Bembèrèkè, dans le département du Borgou, une collision entre un camion et un véhicule léger a fait 5 morts.

Grave accident de circulation ce mercredi 23 avril à Beroubouay, dans la commune de Bembèrèkè. Un camion et un véhicule léger sont entrés en collision. Le bilan selon nos sources, fait état de 5 morts. Il s’agirait des occupants du véhicule léger 5 places, qui serait un véhicule de touristes.

Les causes et les circonstances de cet accident tragique ne sont pas encore connues.

F. A. A.

