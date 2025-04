Deux adolescents noyés dans le bassin d’un barrage

Deux jeunes garçons de la localité de Sérékalé, dans la commune de Nikki ont péri dimanche 13 avril 2025, dans le bassin d’un barrage en construction dans le village voisin de Serewondirou.

Deuil à Sérékalé. Deux jeunes adolescents ont trouvé la mort dans le bassin d’un barrage dimanche 13 avril dernier. Les victimes, âgées de 11 et 14 ans selon Su Tii Dera FM, une radio locale, étaient partis chercher des noix d’anacarde. Ayant eu soif, ils se dirigent alors vers le barrage en construction de Serewondirou.

Le plus jeune selon la station radio, glisse et tombe. Le grand frère, voulant le secourir, glisse à son tour et se noie. Ce drame, selon nos sources, a eu lieu en présence d’autres jeunes qui ont assisté impuissants, à la scène de noyade. Les recherches menées toute la journée du dimanche sont restées infructueuses, et ce n’est que dans la matinée du lundi que les plongeurs professionnels ont réussi à repêcher les corps sans vie des deux enfants. Ils seraient issus d’une même famille.

Il y a quelques jours, un cas de noyade a été enregistré dans le barrage en construction. Ce qui suscite inquiétude et désolation dans le village.

F. A. A.

