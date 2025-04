6 malfrats abattus à Ouidah

La Police républicaine a neutralisé mercredi 9 avril 2025, 6 présumés malfrats à Ouidah, dans le département de l’Atlantique. L’opération ayant permis de mettre hors de tout état de nuire ces divorcés sociaux, s’est déroulée dans une buvette située en face de l’église catholique Saint Paul de Tovè.

Nouvel exploit des éléments de la Police républicaine qui ont réussi à neutraliser 6 présumés malfrats ce mercredi 9 avril 2025. Les mis en cause selon nos sources, ont été suivis par la police après un braquage à Cotonou. Au terme de cette opération, ces braqueurs auraient arraché à un expatrié la somme de 36 millions de francs CFA, qu’ils ont utilisé pour se procurer chacun, une moto de marque Wave 115, actuellement en vogue au Bénin, et très prisée des jeunes.

Après l’achat de ces motos, les malfrats sont allés dans la buvette en face de l’église pour se rafraichir. Ils en étaient là quand la police a fait irruption sur les lieux, et a les a neutralisés. Un civil qui n’a pas respecté les instructions de la police, et qui se serait entêté, a également reçu une balle, et fut mortellement atteint, portant le nombre de victimes à 7.

Selon nos sources, les corps des victimes sont déposés à la morgue.

F. A. A.

10 avril 2025 par ,