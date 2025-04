Une centaine de maisons menacées de casse à Somè (Togba)

Plusieurs dizaine de maisons vo

nt subir des casses dans le cadre des travaux d’aménagement de collecteurs d’assainissement à Somè, arrondissement de Togba, dans la commune d’Abomey-Calavi. Cette situation n’est pas du goût des propriétaires dont certains disposent de titre foncier et ne sont pas dédommagés. Les habitants menacent d’organiser un mouvement pour alerter les autorités.

Un mouvement de protestation en préparation à Somè, dans l’arrondissement de Togba, à Abomey-Calavi. Et pour cause, près d’une centaine de maisons se trouvant dans l’emprise d’un projet d’aménagement de collecteurs d’assainissement sont marquées pour subir des casses.

Selon le témoignages, des individus non identifiés et en tenue de chantier sont venus, dimanche 23 mars dernier, faire des marquages sur les maisons dans le quartier de Somè Hodja. Les habitants sont sortis pour se renseigner et comme toute réponse, on leur a dit qu’un projet de construction d’exutoire est en cours et les maisons marquées seront démolies. "Chose curieuse, la zone est en hauteur et n’a jamais connu d’inondation.", explique un propriétaire de maison.

"Mieux la zone est déjà lotie et la plupart des bâtiments ont de titre foncier.", ajoute-il. Selon eux, il y a de l’espace pour devier l’emprise de l’exutoire sans faire beaucoup de casses sur les habitations.

Face à cette situation, les habitants sont très remontés parce qu’ils ne trouvent pas la pertinence d’un tel projet qui veut détruire leurs logements.

Les populations lancent un cri d’alarme aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités afin de préserver la paix et la quiétude dans la localité.

Selon les informations, les sinistrés envisagent d’organiser un mouvement pour se faire entendre.

6 avril 2025 par