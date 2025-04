La phase pilote du dénombrement du 5e RGPH prévu en avril 2025

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) organise au cours de ce mois d’avril la phase pilote du dénombrement du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH5). A travers un communiqué, son Directeur Général, Laurent Mahounou HOUNSA, a invité les populations et les élus locaux et communaux à collaborer pleinement pour la réussite de cette phase déterminante pour le Recensement.

La phase pilote du dénombrement du 5e Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH5) aura lieu au cours de ce mois d’Avril. Selon le directeur de l’INStaD, Laurent Hounsa, « cette phase expérimentale vise à tester les outils et la méthodologie du recensement afin d’optimiser l’organisation du dénombrement principal ». Elle concernera 80 Zones de Dénombrement situées dans 23 communes du pays, à savoir : Gogounou, Kandi, Natitingou, Toukountouna, Abomey-Calavi, Allada, N’Dali, Parakou, Dassa-Zoumé, Savalou, Aplahoué, Djakotomey, Djougou, Copargo, Cotonou, Athiémé, Lokossa, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji, Adja-Quèrè, Pobè, Abomey et Agbangnizoun.

« Durant cette phase, des agents enquêteurs mandatés par I’INStaD seront déployés dans ces zones pour recueillir des informations essentielles auprès des ménages. Facilement identifiables, ils porteront des uniformes estampillés du logo du RGPH5, des badges personnalisés et utiliseront des tablettes pour la collecte des données », informe le directeur de l’INStaD.

Le RGPH5 permettra de fournir aux autorités, aussi bien au niveau central que local, des données fiables et actualisées sur la population. « Ces informations permettront de mieux orienter les politiques publiques et d’accompagner efficacement les actions de développement en cours », souligne Laurent Hounsa. Il appelle les populations, ainsi que les élus locaux et communaux, à collaborer pleinement avec les agents recenseurs et à leur réserver un accueil chaleureux.

