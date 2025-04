Un mort dans un conflit foncier à Klouékanmey

A Sawamè Houagnonhoué, une localité de l’arrondissement de Lanta, commune de Klouékanmey, un homme a perdu la vie des suites d’un conflit foncier opposant deux familles.

Tragédie à Sawamè Houagnonhoué, dans la commune de Klouékanmey. L’exécution d’une décision de justice vire au drame.

Dans ce village de l’arrondissement de Lanta, une affaire foncière opposant deux familles a été portée devant la justice, qui a rendu une décision. Mais l’une des parties rejette la décision de justice et ne lâche pas prise. Cette situation selon nos sources, a donné lieu à des menaces de tout genre, et la séquestration des membres de la famille ‘’victorieuse’’.

Pour calmer la tension devenue très vive dans le village, les forces de l’ordre ont été déployées sur les lieux pour faire exécuter la décision de justice. Ayant vu les hommes en uniforme, des membres de la famille qui estime être lésée par la décision du juge, ont commencé à leur jeter des pierres et des projectiles. La riposte de la police a été fatale à l’un des membres. Grièvement blessé, la victime a succombé à ses blessures.

De peur de représailles, les membres de la famille à l’origine de l’altercation avec les forces de l’ordre, seraient en train de quitter le village. Une enquête devrait être ouverte pour situer les responsabilités.

