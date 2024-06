Le Bénin outille ses cadres pour la mobilisation des ressources financières liées au Carbone

Le ministère des Finances organise depuis ce mardi 18 juin 2024, à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, un séminaire de formation VERRA. C’est dans le cadre de la mobilisation innovante de ressources financières pour les projets carbones développés au Bénin (Projet TOHO).

Des agents de l’État, structures et membres de la société civile prennent part à un séminaire de formation de deux jours à Cotonou. Cette rencontre permet de présenter aux participants les activités de Verra au Bénin et de les former à la gestion de projets de haute intégrité ainsi qu’aux méthodologies d’évaluation et de certification des projets carbone. Le Bénin a signé un Memorandum of Understanding avec son partenaire Verra après la COP27 à Sharm El Sheikh en 2022. Ce partenariat couvre des secteurs tels que l’énergie, l’agriculture, la foresterie et autres usages des terres (AFOLU), ainsi que la gestion des déchets. Il s’inscrit dans l’ambition volontaire de la Contribution Déterminée au niveau National (NDC) et la stratégie de transition énergétique du Bénin.

Le séminaire organisé en coordination avec le gouvernement béninois permet « de renforcer les capacités locales et de favoriser une meilleure compréhension des normes et des pratiques pour des projets carbone efficaces et durables ». Le séminaire prend fin ce mercredi 19 juin 2024.

Verra est une norme de certification des réductions d’émissions de carbone. Il administré par l’organisation Verra. Elle établit les principales normes mondiales en matière d’action climatique et de développement durable. Au Bénin, Verra est l’un des trois standards approuvés par l’Autorité d’Enregistrement des Projets Carbone.

A.A.A

18 juin 2024 par ,