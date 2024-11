Le Bénin lance une plateforme nationale de financement climatique

En marge de la COP29, le gouvernement du Bénin, soutenu par des institutions financières internationales et des partenaires de développement, a dévoilé une plateforme nationale de financement climatique destinée à mobiliser des ressources pour l’adaptation et l’atténuation des effets du changement climatique.

Ce projet ambitieux inclut des mécanismes de monétisation du carbone, des instruments de crédit renforcés, un cadre de soutien budgétaire innovant et un guichet unique pour les financements locaux. « Nous concrétisons nos ambitions en résultats tangibles, avançant à la fois dans l’adaptation et l’atténuation », a déclaré Romuald Wadagni, Ministre d’État et Ministre des Finances.

Parmi les engagements financiers, le Bénin bénéficie de 1,4 milliard de dollars de l’IDA, 200 millions de dollars de la FRD du FMI, et 195 millions d’euros de garantie partielle de la BAD. Ces efforts visent à combler un déficit de financement climatique estimé à 10 milliards de dollars d’ici 2030.

La plateforme s’inscrit dans une stratégie de long terme, associant partenaires publics et privés pour renforcer la résilience climatique du pays tout en soutenant ses Objectifs de Développement Durable (ODD).

