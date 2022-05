Le Bénin honore cinq martyrs

Cinq soldats béninois morts dans les attaques de groupes armés ont été reçus dans l’Ordre national à titre posthume au grade de Commandeur. C’est à l’issue d’une cérémonie d’hommage organisée, mercredi 25 mai 2022, sur la Place d’arme de l’État-Major Général de l’armée béninoise.



Le Maréchal des logis TCHAT Santoma Ghislain, les Brigadiers DESSOH Kossi et DJAGBA Roland Beldice, le Sapeur de 1ère classe HOUESSOUBO Gbenoukpo Albert, et le Soldat de 1ère classe BARASSOUNON Alassane, des soldats morts sur le champ de bataille face aux groupes armés, ont été reçus dans l’Ordre national à titre posthume au grade de Commandeur. La cérémonie s’est déroulée, mercredi 25 mai 2022, en présence de la vice-présidente de la République Mariam CHABI TALATA ZIMÉ, du ministre de la défense Fortunet Alain NOUATIN, du Chef d’État-Major Général des Armées Fructueux GBAGUIDI, et des ministres de l’intérieur et de la sécurité publique et des familles des cinq soldats.

S’adressant aux familles des martyrs qui ont défendu le paix au prix de leur vie, le ministre de la défense a déclaré : « Soyez rassurés, chers frères d’armes sur le sort de ceux que vous avez laissés, car la patrie que vous avez servie ne laissera pas pour compte vos familles. Des mesures nécessaires seront prises pour accompagner vos progénitures. Le Bénin vous le doit bien ».

« Que les générations actuelles et à venir s’inspirent de votre courage, de votre bravoure sans pareil », a ajouté Mariam CHABI TALATA ZIMÉ, la vice-présidente de la République.

Les cinq soldats qui ont reçu les hommages de la nation ont servi le Bénin dans les contingents des opérations de maintien de la paix, MONUC, ONUCI 13, MINUSMA 1.

M. M.

26 mai 2022 par