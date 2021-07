Le Bénin fait de grands progrès en matière de cybersécurité

Grâce aux réformes menées par le gouvernement Talon, le Bénin occupe désormais la 56è place sur 194, dans le dernier rapport de l’Indice global de cybersécurité, publié le 29 juin 2021 par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).

De 148e place en 2017, 80e en 2018, le Bénin est désormais classé 56e dans le Global Cybersecurity Index (GCI) 2020. Le pays a progressé de 92 places entre 2017 et 2020. Sur le plan continental, le Bénin est 6è sur 44 pays africains évalués en 2020. Le Bénin a occupé en 2018 et 2017 respectivement 8e et 33e.

L’indice Global de la cybersécurité (Global Cybersecurity Index) mesure l’engagement des pays en matière de cybersécurité. Le niveau de développement de chaque pays est analysé dans cinq catégories à savoir : mesures juridiques, mesures techniques, mesures organisationnelles, renforcement des capacités et coopération. Le Bénin a obtenu la note de 19,48/20 pour les mesures organisationnelles : 17,42/20 pour les mesures légales et 15,63/20 pour les mesures de coopération.

Ces résultats sont les fruits des réformes menées par le gouvernement Talon. Il s’agit entre autres de la promulgation par le Président Patrice Talon de la loi N° 2017-20 portant Code du numérique en République du Bénin en avril 2018 (le 6e livre est consacré à la cybercriminalité et la cybersécurité) et des nombreuses arrestations de présumés cybercriminels. Aussi, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), créée par le code du numérique veille-t-elle à la sécurité des systèmes d’information et des réseaux sur l’ensemble du territoire. Elle est aussi chargée de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Sécurité Numérique. Assortie d’un plan d’actions, la Stratégie Nationale de Sécurité Numérique a été approuvée en Conseil des ministres le 6 mai 2020. Elle décrit en 47 projets et 5 axes stratégiques la vision et l’engagement du gouvernement. L’objectif est de créer « un cyberespace sécurisé et attrayant pour une économie numérique florissante ». La réalisation de certains projets de la Stratégie a sans doute permis au Bénin de renforcer sa position sur l’échiquier continental et mondial en la matière.

23 juillet 2021 par