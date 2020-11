Le Bénin, exportateur d’énergie électrique à l’horizon 2022

Les efforts déployés depuis avril 2016 permettront non seulement au Bénin d’être autonome mais aussi d’exporter l’énergie électrique vers d’autres pays de la sous-région, selon les explications du Chef de l’Etat Patrice Talon, vendredi 27 novembre 2020, à Lokossa dans le cadre de sa tournée nationale. Il s’agit de la mobilisation des ressources grâce à la collecte des impôts et de la rationalité dans les dépenses publiques. Ces moyens mobilisés permettront de réaliser des exploits.

En matière d’accès à l’énergie, cinq mini-centrales solaires et une grande électrique sont en construction. Selon le Chef de l’Etat, les usines de production d’énergie qui ont été construites permettront au Bénin de quitter le rang de consommateur pour celui de fournisseur. « (...) Dans un an et demi, le Bénin pourra même vendre du courant au Ghana, au Togo et au Nigéria », a confié le président de la République. « Avant fin 2022, l’eau ira presque partout dans le Benin », a ajouté le Chef de l’Etat.

M. M.

27 novembre 2020 par