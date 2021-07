Le Bénin et le SDSN lancent un partenariat

Le Bénin et le Réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies (SDSN en anglais) lancent un partenariat relatif au suivi et à l’évaluation des progrès et des efforts accomplis par le gouvernement béninois afin d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). L’annonce a été faite ce lundi 12 juillet 2021 à travers un communiqué conjoint.

Il s’agit d’un partenariat technique qui permet au Réseau de solutions de développement durable des Nations Unies de jouer un rôle consultatif clef auprès des autorités béninoises. « Ses observations et ses conclusions seront prises en compte par les différents ministères et administrations afin d’intégrer davantage les ODD à tous les pans de l’action publique, y compris dans ses programmes de financement », informe le communiqué conjoint.

Le Bénin lance aussi concomitamment, un programme d’émissions obligataires ODD destiné à mobiliser les investisseurs internationaux dans le financement des dépenses publiques à fort impact contributif ODD.

Le SDSN et son réseau de correspondants vont contribuer au renforcement de l’évaluation des politiques publiques, budgétaires et fiscales du Bénin en lien avec l’Agenda 2030.

« Ce partenariat technique bilatéral complète les travaux du SDSN qui, chaque année, sous la direction du président du SDSN, Prof Jeffrey D. Sachs, publie un rapport phare sur le développement durable dans le monde, incluant l’indice et des tableaux de bord ODD. Ces travaux reconnus au niveau mondial sont largement utilisés par les États au titre du Forum politique de haut niveau sur le développement durable des Nations Unies (FPHN)1 », précise le communiqué. Les travaux seront approfondis dans le cas du Bénin afin de fournir une analyse poussée de la performance du pays dans l’atteinte des ODD.

Faire progresser le Bénin dans l’indice ODD publié par le SDSN

Le partenariat entre la République du Bénin et le SDSN a pour objectif d’aider à combler les « SDG gaps » et de faire progresser le Bénin dans l’indice ODD publié par le SDSN. Récemment, le Bénin a accompli des progrès notables sur l’ODD n°2 (Lutte contre la faim), l’ODD n°8 (Travail décent et croissance économique), l’ODD n°16 (Paix, Justice et Institutions Efficaces), notamment grâce à un travail d’intégration des ODD au budget national et aux différents instruments de planification. Aussi, des efforts et des innovations institutionnels en lien avec les ODD ont-ils été déployés par le Bénin ces dernières années à savoir : le chiffrage des coûts d’atteinte (exercice dit de « costing »), l’évaluation du budget de l’État au regard de la nature contributive des dépenses à l’atteinte des 17 ODD, la création d’une entité de coordination et de pilotage ad hoc2.

En partenariat avec le Fonds Monétaire International, des dépenses sociales prioritaires ont été identifiées. Elles ciblent notamment les domaines liés à l’éducation, à l’assurance sociale, à l’assistance sociale, à la santé, à l’assainissement des eaux et à l’agriculture.

Ce partenariat technique va également permettre la production de données et d’informations utiles afin de consolider et de diversifier les sources de financement du Bénin. Il contribuera à améliorer la qualité de l’investissement public dans les ODD aux côtés du financement privé. À ce titre, « il reflète le paragraphe 41 de l’Agenda 2030 qui indique « les finances publiques, aussi bien nationales qu’internationales joueront un rôle crucial pour ce qui est de faciliter la fourniture de services essentiels et de biens collectifs et de mobiliser d’autres sources de financement ».

« Le partenariat s’échelonnera sur une période initiale de 12 mois. L’étude sera finalisée pour le Forum politique de Haut Niveau des Nations Unies en juillet 2022 (un an avant le sommet ODD de 2023). Des extraits pourront être utilisés pour les rapports d’allocation et d’impact des obligations ODD du Bénin », annoncent les partenaires.

Le SDSN exercera un rôle consultatif important

Selon Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, « ce partenariat innovant avec le SDSN complète notre dispositif institutionnel en faveur de la mise en œuvre des ODD ».

Les travaux réalisés, poursuit-il, apporteront un éclairage critique de grande rigueur scientifique sur les politiques que nous menons et que nous entendons financer en partie à travers des emprunts obligataires ODD.

« Le SDSN exercera un rôle consultatif important en fournissant des observations et des recommandations prises en compte dans la conception de nos politiques publiques et l’action du gouvernement, mais aussi partagées auprès de nos différentes parties prenantes, notamment nos investisseurs internationaux », a souligné le ministre

« Le Réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies promeut des solutions pour le développement durable à travers son réseau mondial de centres de recherche et de praticiens », a déclaré Prof. Jeffrey D. Sachs, Président, Réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies. Pour lui, c’est un grand honneur pour le SDSN de s’associer au gouvernement du Bénin pour soutenir ses efforts en vue d’atteindre les ODD.

« S’appuyant sur les outils du SDSN, notamment l’indice et les tableaux de bord des ODD, ce partenariat aidera à identifier les priorités et les stratégies pour que le Bénin accélère les progrès vers les ODD », a-t-il ajouté.

AAA

12 juillet 2021 par ,