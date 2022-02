Le Bénin et le Luxembourg signent un Mémorandum d’entente

Redynamisation de la coopération au développement entre le Bénin et le Luxembourg. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin, Aurélien Agbénonci et le ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire du Grand-duché de Luxembourg, M. Franz Fayot ont procédé ce jeudi 10 février 2022 à cet effet, à la signature d’un Mémorandum d’entente.

Il s’agit d’un Mémorandum d’entente qui met en place un cadre de coopération au développement entre les deux pays. Le Mémorandum permettra d’explorer les opportunités de renforcement de la coopération au développement, notamment dans les domaines de la finance inclusive et innovante, de la digitalisation, de la formation professionnelle, de la gouvernance et de l’État de droit, de l’environnement et des changements climatiques et de tous autres domaines d’intérêt commun convenus d’accord-parties. Aussi, un accord général de coopération entre le Bénin et le Luxembourg sera-t-il signé très prochainement.

« Je suis impressionné par la vision politique qui existe dans ce pays. La vision du Président Talon et de son gouvernement de développer le Bénin, d’en faire un pays démocratique avec une très bonne gouvernance et aussi d’en faire un pays qui se développe de manière durable, de manière moderne avec une forte digitalisation », a déclaré Monsieur Franz Fayot.

Le ministre Aurélien Agbénonci s’est réjoui de la signature de ce mémorandum d’entente. La signature a été précédée d’une audience entre les deux personnalités. La visite de travail du ministre M. Franz Fayot du 09 au 11 février au Bénin a pour but de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre le Luxembourg et le Bénin.

