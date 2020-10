Le Bénin est un pays sûr, selon le gouvernement

Suite à la décision de l’OFPRA de suspendre le Bénin de la liste des "pays d’origine sûrs", Alain Orounla ministre de la communication et porte-parole du gouvernement a réagi. C’était mercredi 07 Octobre 2020 à l’issue du point du conseil des ministres.

La publication du communiqué de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides retirant le Bénin de la liste des "pays d’origine sûrs", n’a pas laissé indifférent le porte-parole du gouvernement. Alain Orounla, ministre de la communication et de la poste a indiqué, mercredi 07 Octobre 2020, que le Bénin est un "pays sûr".

Selon le ministre, le Haut Commissariat des Réfugiés (HCR) a reconnu que le Bénin "est ouvert à ceux qui sont en difficulté dans son voisinage immédiat". " Nous laisserons le temps au temps, comme ils l’ont fait, en nous mettant en sursis de 12 mois, et le Bénin fera la preuve qu’il est un État de droit, un État de liberté", a martelé Alain Orounla, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, à l’issue du point du conseil des ministres.

L’OFPRA est un établissement public administratif français qui a en charge l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de la Convention de New-York de 1954 relative au statut des apatrides et de l’examen des demandes d’asile.

L’OFPRA a suspendu le Bénin de la liste des pays d’origine sûrs pour une durée de 12 mois.

