Le Bénin doté bientôt d’une école des arts

Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean Michel Abimbola a annoncé la création d’une école des arts au Bénin. C’est à l’occasion de ’’ Les nuits artistiques et culturelles de Cotonou (NACC)" organisées le mercredi 22 décembre 2021 au palais des congrès.

Une « école pluridisciplinaire qui intègre tous les arts visuels et scéniques y compris le théâtre » sera créée au Bénin, a annoncé Jean-Michel Abimbola, ministre du tourisme, de la culture et des arts, le mercredi 22 décembre 2021 au palais des congrès lors de l’événement’’ Les nuits artistiques et culturelles de Cotonou (NACC)". L’école formera « les futurs professionnels et sera un centre de production, de création mais également un espace de recherche et d’incubation des différentes synergies et expériences en la matière », explique le ministre. Jean-Michel Abimbola a rassuré de ce que tous les acteurs culturels seront associés à la mise en œuvre de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’Action du Gouvernement.

M. M.

23 décembre 2021 par