Une mission beninoise au Maroc pour l’extradition de Hubert Goutay

L’extradition au Bénin du français Hubert Goutay, arrêté par les agents de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à l’aéroport Mohammed V de Casablanca (Maroc) pour son implication présumée dans une affaire de trafic de cocaïne, tient à cœur les autorités béninoises. Une mission est dépêchée au Maroc.

En dehors des tractations en cours entre les autorités marocaines, béninoises et française, par rapport à l’extradition du sieur Hubert Goutay, la partie béninoise vient de dépêcher une mission au Maroc. Les autorités béninoises sont intransigeantes et fermes quant au sort du ressortissant français arrêté au Maroc. Cotonou maintient sa demande : le Royaume chérifien doit extrader au Bénin le ressortissant français Hubert Goutay pour qu’il vienne répondre devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) des faits à lui reprochés dans l’affaire de 145 kg de cocaïne saisis dans un conteneur au port de Cotonou.

Hubert Goutay est un homme d’affaires spécialisé dans le négoce de matières premières, patron de la société Goodness SAS. Il a été arrêté le 13 octobre 2021 par les agents de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à l’aéroport Mohammed V de Casablanca (Maroc) pour son implication présumée dans une affaire de trafic de cocaïne. Plusieurs autres personnes sont inculpées dans l’affaire dont Séraphin Yèto, PDG de Sonimex, une entreprise spécialisée dans le commerce de matériaux de construction.

M. M.

21 novembre 2021 par