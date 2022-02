Le Bénin commande des équipements sécuritaires de pointe

De nouvelles commandes d’équipements de pointe ont été faites par le Bénin en plus des mesures en place depuis deux ans pour faire face aux incursions de groupes armés à ses frontières.

« Depuis au moins deux ans, un dispositif de prévention le long de notre frontière d’est en ouest » a été mis en place, selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji lors du point aux journalistes, vendredi 11 février 2022, sur les mesures sécuritaires prises par le Bénin au niveau du « Point triple », zone frontalière entre le Bénin, le Burkina et le Niger. A en croire M. Houngbédji, c’est ce dispositif qui a permis aux positions béninoises de rester « infranchissables » le long de nos frontières d’est en ouest. « Chaque fois que les assaillants ont essayé de s’en prendre à ces positions, ils ont dû rebrousser chemin. Vous savez que partout ailleurs où ces personnes s’installent pour développer leurs activités funestes, c’est précisément parce qu’il n’y a pas de présence de l’Etat, il n’y a pas de réponses adéquates de la part de l’Etat et particulièrement des forces armées », a expliqué le SGAG. « (…) Depuis quelque temps maintenant de nouvelles commandes d’équipements de pointe ont été faites et (…) nous attendons suivant les délais de livraison que ces équipements arrivent pour renforcer nos dispositifs pour permettre à nos forces armées béninoises d’être davantage opérationnelles », a précisé Wilfried Léandre Houngbédji.

La conférence de presse a permis de faire le point du Conseil extraordinaire des ministres élargi au haut commandement militaire sur la situation sécuritaire au « Point triple » à la suite de l’incursion des groupes armés dans le nord du pays. Trois engins explosifs artisanaux posés dans la zone du « Point triple » dans le parc W ont coûté la vie à neuf (09 ) personnes dont un expatrié français et un agent des forces armées béninoises mardi 08 et jeudi 10 février 2021.

